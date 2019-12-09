, 19:11 — REGNUM Организаторы «нормандского саммита» перенесли пресс-конференцию по итогам «нормандского саммита» в Париже на два часа вперёд. Об этом сообщает УНИАН.

Как ожидается, итоговая пресс-конференция состоится в 23:00 мск. В то же время находящиеся на месте журналисты ожидают, что общая встреча президента РФ Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона начнётся с минуты на минуту.

Официального объявления о переносе пресс-конференции пока не было.

Офис украинского лидера сообщил, что в 19:00 мск встреча Зеленского и Меркель завершилась.