9 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Если учесть, что за Арктику министерство начало отвечать «головой» лишь с февраля нынешнего года, то промежуточные результаты можно признать относительно успешными. Другое дело — хватит ли министерству политического веса, чтобы переплавить задуманное в практический результат?

Валентин Юшкевич, , 19:09 — REGNUM Главным событием закончившегося в Санкт-Петербурге IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», безусловно, можно считать выступление заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова. И дело вовсе не в его федеральном статусе, а в том, что вся арктическая общественность заждалась информации о судьбе пакета законопроектов, которые определят развитие Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) на ближайшие 15 лет.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о новой Стратегии развития АЗРФ до 2035 года, законе об особом экономическом режиме АЗРФ, основах государственной политики, определяющих государственные интересы в Арктике, и основных направлениях их реализации, а также новой Государственной программе, включающей специальные механизмы развития АЗРФ и их финансовое обеспечение. О том, что все вышеперечисленные документы являются ключевыми и их необходимо принимать именно пакетом, Александр Крутиков заявлял не раз. Однако какой-либо конкретики об их содержательной части до недавних пор почти не было, а если и была, то крайне фрагментарная. И вот, наконец, с трибуны форума прозвучали десять приоритетных направлений, по которым, на взгляд Минвостокразвития, следует развивать Арктику.

Стоит отметить, что речь замминистра вызвала осторожный оптимизм практически у всех участников. По меткому выражению первого заместителя председателя Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентины Пивненко: «Сегодня мы услышали доклад, которого ждали 20 лет».

Воодушевленными выглядели и старожилы форума, которые как на дискуссиях, так и в кулуарах говорили об ощущении, что «государство, наконец, от многочисленных обсуждений и разговоров переходит к практическим действиям». В этой связи есть смысл остановиться на каждом из «десяти сталинских ударов», как их успели окрестить острословы.

Первое, с чего начал Александр Крутиков (и потом подтвердил на пресс-подходе), это то, что в АЗРФ не будет особых экономических зон или территорий опережающего развития (ТОРов). По его словам, «вся Арктика будет иметь особый преференциальный режим, с целым рядом налоговых льгот, довольно продвинутым даже по сравнению с теми, которые есть на Дальнем Востоке». Законопроект предусматривает снижение налога на добычу полезных ископаемых (5% в течение 15 лет с начала освоения).

Для добычи газа с целью производства СПГ и глубокой переработки (производство газохимии) — 0% в течение 12 лет. НДПИ для новых нефтяных провинций (север Красноярского края, Якутия, Чукотка) — 0% в течение 12 лет и затем поэтапное увеличение с 13-го по 17-е годы.

Налоговые преференции предусмотрены также для любого малого и среднего бизнеса, готового вложить 10 млн рублей в течение пяти лет (для них будет снижена до ноля федеральная часть налога на прибыль). Будет льготная ставка по страховым взносам. В свою очередь арктические регионы получат право снижать до ноля свои региональные и местные налоги. По совместным с Минэнерго расчетам, только эти льготы обеспечат в ближайшие 15 лет приток в Арктику 15 трлн рублей частных инвестиций.

Кроме налоговых преференций особый экономический режим означает возможность строительства за счет государства инфраструктуры для новых производств. Предусмотрены также «длинные» (до 20 лет) и дешевые деньги от фонда развития Дальнего Востока и Арктики. По словам Крутикова, уже в следующем году фонд сможет направить на реализацию арктических проектов до 15 млрд рублей, как, впрочем, и сам особый экономический режим заработает тоже в следующем году.

Второй пункт выступления касался интенсификации изучения и освоения шельфа. Для этого готов соответствующий законопроект о доступе к нераспределенному шельфу частных компаний. По словам замминистра, «это будет конкурентная модель, соответствующая лучшим мировым практикам». При этом технологические проблемы планируется решать за счет развития собственных буровых технологий. Уже начата работа по строительству плавучей буровой установки высшего ледового класса производительностью в два раза выше существующих аналогов.

Третьим направлением названы рост перевозок по Северному морскому пути (СМП), развитие его инфраструктуры и судостроения. При этом обычно осторожный, Александр Крутиков заявил, что у него «нет сомнений в достижении объемов в 80 млн тонн в 2024 году (целевой показатель майского указа президента страны).

Также смело Крутиков спрогнозировал рост грузопотока до 130 млн тонн к 2030 году и 160 млн тонн к 2035 году, особо оговорив, что в ближайшее десятилетие объем грузоперевозок по СМП будет практически полностью формироваться за счет российских грузоотправителей. Соответственно с 30-х годов предполагается наращивать объемы международных перевозок для превращения СМП в глобальный конкурентоспособный транспортный коридор.

Четвертое направление, по мнению Минвостокразвития, логично вытекает из предыдущего, поскольку СМП станет драйвером для развития иной инфраструктуры АЗРФ. А именно — развития железнодорожного сообщения (Северный широтный ход, СШХ-2 и других магистрали) и речного транспорта (пример — строительство в Якутии Жатайской верфи),

Также особое внимание будет уделено телекоммуникационной инфраструктуре, чтобы в ближайшее время «полностью закрыть проблему доступа в АЗРФ к скоростному и дешевому интернету».

Кроме того, особое внимание предполагается уделить отказу от старой дизельной генерации за счет газификации, возобновляемых источников энергии и местного топлива.

Пятым направлением названо развитие науки и технологий. С этой целью достигнута договоренность с РАН, которая подготовит комплексную программу фундаментальных прикладных исследований в интересах развития Арктики.

Следующим важным пунктом госчиновник обозначил запуск в АЗРФ в ближайшие 15 лет нескольких сотен проектов, которые позволят создать до 200 000 новых рабочих мест. В свою очередь это потребует сделать работу на Севере вновь популярной среди молодого поколения всей страны. Именно с этой целью создано Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, которое будет с опорой на регионы заниматься прогнозированием и подготовкой необходимых кадров.

Седьмым направлением (которое в ходе полемики представитель Госдумы Валентина Пивненко предлагала поставить первым) было названо повышение качества жизни. Новая арктическая стратегия должна четко описать доступность социальных услуг в Арктике — медицины, образования, занятий физической культурой и спортом, отдыха, комфортного жилья, качественных и недорогих продуктов питания, лекарств, перелетов в другие населенные пункты. Предлагается изменить стандарты и правила и прописать их «очень конкретно», что потребует изменения принципов федерального финансирования социальной сферы. Новые подходы должны заработать с середины следующего года, а новая программа субсидирования местных воздушных перевозок — с 2021 года. Отдельная задача — выстроить эффективную систему поддержки северного завоза с обеспечением ценовой доступности продуктов питания и лекарств. По оценкам министерства, для доведения качества жизни в Арктике до среднероссийского уровня потребуется 350 млрд рублей, которые пока отсутствуют. Поэтому в стратегии предложен новый механизм, согласно которому налоги, которые будут формироваться в результате реализации новых экономических проектов, должны оставаться в рамках госпрограммы развития Арктики до тех пор, пока не будет достигнут показатель среднероссийского уровня.

В особый приоритет предполагается выделить тему коренных и малочисленных народов Севера (КМНС). Планируется запустить программу господдержки экономических проектов и занятости коренных народов, выделить в отдельное направление развитие оленеводства, а также организацию доступности для них медицины, образования, государственных услуг. Вместе с агентством по делам национальностей возобновляется международный проект «Дети Арктики», предполагается развивать гуманитарно-культурные обмены с народами других арктических государств.

Девятым приоритетом названа борьба за экологию и сохранение природной составляющей, для чего предполагается введение жесткого экологического контроля и современных стандартов национального природопользования, развитие сети охраняемых природных территорий и продолжение «генеральной уборки» Арктики.

Наконец, финальным, десятым направлением названо сохранение Арктики как территории диалога, мирного, взаимовыгодного сотрудничества. Этому будет способствовать тот факт, что в 2021 году к России перейдет председательство в Арктическом совете.

Таким образом, следует признать, что Минвостокразвития действительно сумело обозначить главные и во многом болевые точки Арктического макрорегиона. При этом отрадной выглядит мысль Александра Крутикова о том, что алгоритм решения этих проблем необходимо разрабатывать «не в московских кабинетах, а только по результатам открытых и всесторонних обсуждений, в первую очередь на местах».

Собственно этот подход министерство уже продемонстрировало, когда привлекло для написания новой стратегии Проектный офис по развитию Арктики (ПОРА), а он в свою очередь организовал широкое обсуждение и сбор мнений всех заинтересованных россиян. При этом сам Крутиков в режиме видеоконференции присутствовал практически на всех региональных стратегических сессиях. И если учесть, что за Арктику министерство начало отвечать «головой» лишь с февраля нынешнего года, то промежуточные результаты можно признать относительно успешными. Другое дело — хватит ли министерству политического веса, чтобы переплавить задуманное в практический результат?

Ведь самым узким местом любой (самой правильной) программы является её финансовое обеспечение. А то, с какой угрожающей частотой курсировал между Минвостокразвития и Минфином законопроект об арктических преференциях, уверенности в конечном положительном результате не прибавляет.

На другую проблему в ходе прошедшего форума справедливо указывала Валентина Пивненко. Федеральный бюджет на трехлетний период уже принят, и в нем финансовые расчеты Минвостокразвития не учтены. Поэтому на то, чтобы все предложения заработали, потребуется время (возможно, немалое). При этом Госдума через две недели завершит осеннюю сессию, и вернуться к рассмотрению неотложных вопросов сенаторы смогут только после 10 января. Именно поэтому спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно и жестко критиковала Минвостокразвития за нерасторопность, обещая при этом рассматривать арктические законопроекты в приоритетном порядке.

По нашей информации, сейчас проект основ государственной политики в Арктике находится на подписи у президента страны. Проект новой стратегии до 2035 года ожидает своего часа в российском правительстве. По словам Александра Крутикова, законопроект о преференциях «готовится к внесению в Госдуму». И есть обоснованные сомнения в том, что весь пакет успеют принять до нового года. Таким образом, при хорошем развитии событий страна сможет увидеть новые арктические законы в первом квартале 2020 года. По меркам предстоящего пятнадцатилетнего срока ждать осталось недолго. И, наверное, никто из главных «заинтересантов» не будет против того, чтобы подождать еще немного. Лишь бы ситуация с новыми инициативами не повторила печальную судьбу предыдущих законопроектов по развитию Арктики до 2020 года. А они этому развитию импульса не придали (мягко говоря).

Сам Александр Крутиков, завершая свое выступление на форуме, напомнил, с каким скепсисом сначала была встречена работа на дальневосточном направлении. «Спустя пять лет темпы экономического развития Дальнего Востока в три раза превышают общероссийские… Нам в Арктике предстоит пройти похожий путь. Но с учетом опыта пройти его значительно быстрее, чем на Дальнем Востоке», — резюмировал замминистра. Со своей стороны нам остается только процитировать мудрого персонажа из всеми любимой новогодней комедии: «Поживем — увидим!»