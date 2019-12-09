Тбилиси, , 19:06 — REGNUM Патриархия Грузии выступает против инициативы создания в зоне, где находится монастырский комплекс Давид Гареджи, так называемой трансграничной территории между Грузией и Азербайджаном. В связи с возникшей вокруг древнего монастырского комплекса ситуацией патриархия сделала очередное заявление. Представители Грузинской православной церкви считают, что претворение этой инициативы в жизнь не только не прояснит ситуацию, но и окончательно поставит под сомнение принадлежность древних сооружений комплекса Грузии.

Авторы заявления с «горечью» констатируют, что вопрос принадлежности монастырей «Удабно» и «Чичхитури», которые в настоящее время находятся на контролируемой Азербайджаном территории, остается нерешенным.

«Естественно, все хотят найти выход из создавшейся ситуации. Одной из попыток решения проблемы монастырей рассматривается идея одной из инициативных групп о создании в этой географической зоне трансграничной территории между Азербайжданом и Грузией. Такую попытку можно было бы положительно воспринять в том случае, если бы в отношении вопроса территориальной принадлежности между государствами существовала историческая, культурная, идеологическая или картографическая неясность. Но в связи с монастырями «Удабно» и «Чичхитури» ни одной из вышеперечисленных проблем нет. А эта инициатива фактически пренебрегает всеми имеющимися у нас документами и ставит под сомнение принадлежность этой территории Грузии», — так объяснили в патриархии свою жестко непримиримую позицию относительно этой инициативы.

Грузинская православная церковь настаивает на том, чтобы в Давид Гареджи была восстановлена та ситуация, которая здесь существовала до 15 июля 2019 года.

Напомним, что вопрос принадлежности сооружений памятника Давид Гареджи оспаривают Грузия и Азербайджан, так как пока еще до конца не согласованная граница между двумя странами на этом участке проходит по территории монастырского комплекса, в результате чего часть церквей и храмов оказалась на азербайджанской стороне. Грузия считает их монастырями православной церкви, а в Баку с недавнего времени называют эти сооружения памятниками албанской культуры.

Очередное обострение между сторонами началось в конце апреля, когда азербайджанские пограничники запретили грузинским священникам и паломникам доступ в храмы на азербайджанской территории.

В июле обострение пошло по новому витку, и пограничники вынесли из храмов все иконы и иные церковные принадлежности. В связи с ситуацией вокруг монастырского комплекса власти Грузии и Азербайджана договорились о возобновлении работы комиссии по делимитации границ, которая пока никакого ощутимого результата не выложила.

«Надеемся, что сформировавшаяся между нашими народами традиция добрососедства даст свои положительные результаты, и альтернативы миру не будет», — заключает патриархия свое заявление.