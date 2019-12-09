Тбилиси, 9 декабря 2019, 19:06 — REGNUM Патриархия Грузии выступает против инициативы создания в зоне, где находится монастырский комплекс Давид Гареджи, так называемой трансграничной территории между Грузией и Азербайджаном. В связи с возникшей вокруг древнего монастырского комплекса ситуацией патриархия сделала очередное заявление. Представители Грузинской православной церкви считают, что претворение этой инициативы в жизнь не только не прояснит ситуацию, но и окончательно поставит под сомнение принадлежность древних сооружений комплекса Грузии.
Авторы заявления с «горечью» констатируют, что вопрос принадлежности монастырей «Удабно» и «Чичхитури», которые в настоящее время находятся на контролируемой Азербайджаном территории, остается нерешенным.
Грузинская православная церковь настаивает на том, чтобы в Давид Гареджи была восстановлена та ситуация, которая здесь существовала до 15 июля 2019 года.
Напомним, что вопрос принадлежности сооружений памятника Давид Гареджи оспаривают Грузия и Азербайджан, так как пока еще до конца не согласованная граница между двумя странами на этом участке проходит по территории монастырского комплекса, в результате чего часть церквей и храмов оказалась на азербайджанской стороне. Грузия считает их монастырями православной церкви, а в Баку с недавнего времени называют эти сооружения памятниками албанской культуры.
Очередное обострение между сторонами началось в конце апреля, когда азербайджанские пограничники запретили грузинским священникам и паломникам доступ в храмы на азербайджанской территории.
В июле обострение пошло по новому витку, и пограничники вынесли из храмов все иконы и иные церковные принадлежности. В связи с ситуацией вокруг монастырского комплекса власти Грузии и Азербайджана договорились о возобновлении работы комиссии по делимитации границ, которая пока никакого ощутимого результата не выложила.