Тбилиси, , 19:02 — REGNUM Правящее большинство парламента Грузии, политактив партии «Грузинская мечта» и мажоритарные депутаты, которые в основном были избраны в состав нынешнего парламента по представлению правящей партии, договоренности достигли, но содержание этой договоренности пока не разглашается.

Об этом журналистам заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе после окончания встречи, состоявшейся в офисе партии «Грузинская мечта» на площади царя Ираклия Второго, в Тбилиси. На встрече присутствовал и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

На этот раз, как и все предыдущие дни, правящую партию и ее лидеров «преследовали» так называемые гражданские активисты, группа из 10−15 молодых людей, которые устроили акцию у офиса «Грузинской мечты» и пытались помешать депутатам войти в здание офиса. Во избежание столкновений с митингующей группой лиц членам правящей партии и мажоритариям пришлось воспользоваться «запасным входом», но активисты гражданских организаций сумели настичь их и там. Эксцессов не случилось, так как офис надежно охранялся усиленным нарядом полиции. Тем не менее заседание правящей партии пришлось проводить под выкрики, оскорбления, гудки сирены и свистки с улицы.

По информации Мамуки Мдинарадзе, который сделал небольшой комментарий после окончания заседания, главной темой, которая обсуждалась на встрече, были вопросы избирательного законодательства. Правящей партии пришлось переубеждать мажоритарных депутатов, которые настаивали на полной отмене пропорциональных выборов и переходе к выборам парламента по мажоритарной системе.

«Сегодня об окончательном соглашении по этому вопросу мы пока не говорим, потому что все взяли 2−3 дня для обсуждения отдельных технических моментов, но могу точно сказать, что соглашение будет достигнуто, потому что мы сумели сблизить наши позиции», — заявил Мдинарадзе, но подробности соглашения раскрывать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Грузии начались после того, как 14 ноября парламент не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. По действующему законодательству эти выборы должны пройти по старой, смешанной системе, а переход на пропорциональную систему состоится к выборам 2024 года.

Но на волне акций протеста, спровоцированных соратниками экс-президента Михаила Саакашвили по причине визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что выборы 2020 года пройдут по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Хотя парламентское большинство и разработало соответствующий законопроект, против него неожиданно выступили мажоритарии, и поправки в Конституцию необходимого для принятия количества голосов не набрали. Оппозиция обвинила Иванишвили в очередном обмане населения и начала новую волну акций протеста, которая на сегодняшний день носит характер локальных собраний и митингов.