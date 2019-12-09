Париж, , 18:55 — REGNUM Проходящий в Париже «Нормандский саммит» с участием президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, расходится по времени с заявленным ранее расписанием. Это следует из опубликованного накануне графика встреч в рамках саммита.

Саммит начался с двусторонних встреч между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, а также Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Продолжилось мероприятие также двусторонними встречами, но уже президента РФ с лидером Франции и немецкого канцлера с украинским президентом. Согласно времени начала второго раунда встреч, расписание отклоняется от графика на час по причине задержки первого раунда бесед.

Между тем, в пресс-центре Елисейского дворца собрались сотни журналистов. Столь массовый наплыв представителей масс-медиа вызвал поломку местного wi-fi — который спустя время был восстановлен.

Ключевая встреча саммита состоится в Елисейском дворце в зале Мюрата — пока что там идёт подготовка к беседе между лидерами четырёх стран.