Париж, , 18:53 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель проводит двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита «нормандской четвёрки» в Париже, сообщает 9 декабря офис украинского президента.

По утверждению офиса, ранее состоялась двусторонняя встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном

«Эммануэль Макрон как принимающая сторона ознакомил Владимира Зеленского с сценарием и форматом проведения переговоров», — сообщает офис украинского президента.

Напомним, в Париже 9 декабря состоится первый с 2016 года саммит «нормандского формата» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча посвящена урегулированию вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.

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