Париж, , 18:50 — REGNUM Украинская сторона предложила немного изменить протокол проведения саммита в «нормандском формате» и хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным еще до начала четырехсторонних переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Париже, в резиденции президента Франции Елисейском дворце должен пройти саммит «нормандской четверки», на котором лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудят дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе.

Непосредственно саммиту предшествуют двусторонние переговоры. Владимир Путин сперва вел переговоры с Ангелой Меркель, а теперь ведет их с Эммануэлем Макроном. Зеленский сперва разговаривал с Макроном, а потом пошел к Меркель. После этого должен был начаться сам саммит. После него могли состоятся переговоры Путина с Зеленским, но президент Украины предложил провести их до самого саммита.