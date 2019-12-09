Париж, , 18:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин завершил встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Елисейском дворце и начал переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 декабря, в Париже проходит саммит «нормандской четверки». Лидеры России, Украины, Германии и Франции — Путин, Зеленский, Макрон и Меркель обсуждают дальнейшие пути урегулирования конфликта в Донбассе.

Непосредственном саммиту предшествуют двусторонние встречи лидеров.