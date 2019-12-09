Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Военное ведомство США перебросит на территорию европейских стран 20 тыс. военнослужащих для масштабных военных учений Defender Europe 2020, сообщил на брифинге журналистам бригадный генерал Шон Барнаби.

Переброска военных частей будет произведена в феврале-апреле 2020 года.

«Это самое крупное перемещение американских военных в Европу за последние 25 лет», — сказал он.

«Конечно, когда эти учения закончатся, американские военные возвратятся к местам дислоцирования в США», — добавил генерал Барнаби.

По словам генерала, учения Defender Europe 2020 не направлены против какой-либо конкретной страны.

Военные контингенты США прибудут на территорию шести европейских стран.

Всего в учениях Defender Europe 2020 должны принять участие порядка 37 тыс. военнослужащих из разных государств.

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