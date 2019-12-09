Москва, , 18:42 — REGNUM Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Аснис.

По его словам, Мосгорсуд подтвердил ранее вынесенное Басманным судом решение о продлении меры пресечения Михаилу Абызову и другим фигурантам уголовного дела до 25 января 2020 года.

Отмечается, что в ходе заседания экс-министр вновь заявил о своей невиновности и просил освободить его из СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Михаила Абызова, занимавшего пост министра с 2012 по 2018 год, возбуждены дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества. Он обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей.