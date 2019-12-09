Киев, , 18:38 — REGNUM Поскольку в Париж прилетели топ-чиновники энергетических секторов Украины и России — Оржель и Витренко, Миллер и Новак — тему газа на сегодняшних переговорах точно не обойдут, заявил украинский политолог Сергей Быков.

Более того, как предполагает эксперт, именно газовый вопрос может оказаться самым конкретным на этих переговорах.

«Также, стороны могут договориться развести войска. А об обмене пленными, скорее, договорятся договариваться», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября Зеленскийзаявил, что в ходе последнего телефонного разговора обсудил с главой России Владимиром Путинымподписание нового газового договора. По его словам, такие договоренности являются приоритетом не только для Украины, но и важны для ЕС.

По предварительному плану, после «нормандского саммита» в Париже состоятся двусторонние переговоры лидеров России и Украины, на которых будет обсуждаться широкий спектр проблемных вопросов.