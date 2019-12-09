Париж, 9 декабря 2019, 18:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский передвигался по Парижу — от аэропорта до Елисейского дворца — на автомобиле «Рено», который был предоставлен ему французскими властями.
Напомним, что сегодня, 9 декабря, в Париже состоится саммите «Нормандской четверки», в ходе которого лидеры России, Украины, Германии и Франции обсудят дальнейшие пути урегулирования конфликта в Донбассе.
Канцлер Германии Меркель приехала в Елисейский дворец на своем автомобиле Mersedes представительского класса.
Президент России Владимир Путин прибыл из аэропорта в Елисейский дворец на своем лимузине «Аурус».
А вот автомобиль Зеленскому был предоставлен французскими властями.
Обычно лидеры стран возят свои автомобили с собой в зарубежные поездки. Однако это довольно дорого.