Париж, , 18:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский передвигался по Парижу — от аэропорта до Елисейского дворца — на автомобиле «Рено», который был предоставлен ему французскими властями.

Напомним, что сегодня, 9 декабря, в Париже состоится саммите «Нормандской четверки», в ходе которого лидеры России, Украины, Германии и Франции обсудят дальнейшие пути урегулирования конфликта в Донбассе.

Канцлер Германии Меркель приехала в Елисейский дворец на своем автомобиле Mersedes представительского класса.

Президент России Владимир Путин прибыл из аэропорта в Елисейский дворец на своем лимузине «Аурус».

А вот автомобиль Зеленскому был предоставлен французскими властями.

Обычно лидеры стран возят свои автомобили с собой в зарубежные поездки. Однако это довольно дорого.