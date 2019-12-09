Ашхабад, , 18:33 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании осужденных лиц по случаю Международного дня нейтралитета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер распорядился освободить 528 человек от дальнейшего отбывания основного наказания в виде тюремного заключения, а также от дополнительного наказания в виде обязанности проживания в определенной местности.

Отметим, что по информации международных правозащитных организаций, в тюрьмах Туркмении отбывают срок около 30,5 тысячи заключенных.

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