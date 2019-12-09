Москва, 9 декабря 2019, 18:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин распорядилася провести 11 декабря заседание организационного комитета «Победа». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Провести 11 декабря в Московском Кремле заседание Российского организационного комитета «Победа», — говорится в распоряжении.
Согласно документу, администрации президента и управлению делами президента поручено совместно с Федеральной службой охраны обеспечить подготовку и проведение заседания.
Управлению пресс-службы и информации президента предписано обеспечить освещение заседания в средствах массовой информации.
Ожидается, что главной темой заседания станет подготовка к празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.