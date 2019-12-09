Москва, , 18:25 — REGNUM В том, что молодые российские спортсмены пострадали, виноваты чиновники РФ, которые не обеспечили должного уровня борьбы с допингом и не защитили права спортсменов должным образом — теперь они должны ответить за это. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Исполком WADA 9 декабря принял решение об отстранении РФ от участия в Олимпийский и Паралимпийских играх на четыре года. «Чистые» спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна. Между тем представителям Олимпийского комитета России и другим спортивным чиновникам посещать соревнования запрещено на четыре года.

«То, что все российские чиновники, в том числе функционеры Олимпийского и Паралимпийского комитета РФ, отстранены от участия в любых международных спортивных соревнованиях — это позор. Это констатация того, что, к сожалению, за прошедший период было сделано мало некоторыми должностными лицами, и это, я думаю, будет еще разбираться на самом высоком уровне», — заявил Дегтярев.

По его словам, самый яркий пример сегодня — Всероссийская федерация легкой атлетики.

«Мы восстановили в правах РУСАДА год назад, мы изменили законодательство в РФ, мы все сделали для того, чтобы дать легкой атлетике, можно сказать, вторую жизнь — без допинга, с новыми начальниками. Но дождались того, что все руководство Всероссийской федерации легкой атлетики было зачищено, и зачищено Международными институтами. Самим нужно было очищать легкую атлетику от тех, кто так или иначе был замешан в каких-то допинговых скандалах», — заявил Дегтярев.

При этом, подчеркнул он, нельзя перекладывать принятие решений и ответственность за них с Минспорта на Олимпийский и Паралимпийским комитеты, а с них — на РУСАДА и по кругу.

«Уже пора наказывать тех, кто не довел дело до конца в отстаивании интересов наших спортсменов. Сегодня главные пострадавшие — это целое поколение молодых спортсменов, которые практически лишаются надежды на то, чтобы получить золотую медаль и послушать гимн родной страны на пьедестале. За это должны отвечать конкретные люди», — заявил Дегтярев.

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