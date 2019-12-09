Липецк, , 18:25 — REGNUM В Липецке депутаты 12 декабря обсудят скандальную видеозапись мэра Евгении Уваркиной, которая матом обругала подрядчиков за плохую работу в Нижнем парке. Об этом сообщил портал Most.tv.

В городском совете депутатов 12 декабря пройдёт заседание комиссии правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.

Как уже сообщало ИА REGNUM, видеозапись с нецензурно ругающейся Евгенией Уваркиной за несколько дней вызвало небывалый резонанс в соцсетях, и мэр Липецка не скрывает, что запись сделала именно она. Депутат облсовета Олег Хомутинников посчитал, что такое выражение эмоций не соответствует статусу градоначальницы, и обратился в горсовет и надзорные ведомства с призывом проверить видеоролик.

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