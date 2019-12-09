Киев, , 18:23 — REGNUM Все договоренности по результатам «нормандского саммита», о которых попытается умолчать президент Зеленский, станут известны тотчас же от российской стороны, заявил 9 декабря украинский политический эксперт и журналист Тарас Березовец.

Особенно, подчеркнул эксперт, если эти договоренности будут невыгодны Украине. По его мнению, президенту России Владимиру Путину нужен результат, максимально унизительный для Зеленского.

«И потому всё самое важное, что случится в Париже, Зеленскому лучше озвучить самому. Потому что иначе за него это сделает Путин. И тогда будет еще хуже. Более того, если всё пройдет по худшему сценарию, я не знаю, попадёт ли Зеленский на свое рабочее место на Банковой (улица в Киеве, где расположен офис президента — ред.)», — заявил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в эти минуты в Париже проходят двусторонние встречи лидер стран «нормандской четверки», после чего начнется собственно саммит. Планируется, что мероприятие продлится порядка трех часов. Накануне в Киеве состоялась масштабная акция во главе с экс-президентом Порошенко, участники которой предостерегали Зеленского от «измены национальным интересам» в Париже.