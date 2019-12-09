Париж, , 18:23 — REGNUM По неподтвержденным данным, протокол французского президента Эммануэля Макрона не допустил на двусторонние встречи в Елисейском дворце ни одного журналиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл в Париж для участия в саммите «нормандской четверки», который пройдет в Елисейском дворце.

Однако в преддверии самого саммита в резиденции президента Франции состоятся двусторонние переговоры лидеров «нормандской четверки». Так, президент России Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а президент Франции Эммануэль Макрон — с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По какой-то причине протокол президента Франции не пустил в Елисейский дворец ни одного российского журналиста на время проведения двусторонних встреч. Не был допущен даже личный оператор Владимира Путина.