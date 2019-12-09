Москва, , 18:19 — REGNUM Нужно сделать так, чтобы нейтральный флаг де-факто стал флагом российским. Так депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала решение WADA о новых санкциях против российского спорта.

«Решение носит абсолютно политический характер», — заявила Панина.

По мнению политика, «Россия обязательно должна отстаивать свою правоту в международных судах. Чтобы показать, что нам нечего скрывать, что мы не боимся международных разбирательств».

«Нашим спортсменам запретили выступать под национальным флагом — что делать в этой ситуации? Горячие головы предлагают в этой ситуации вообще отказаться от олимпийских турниров и чемпионатов мира. Однако этого делать ни в коем случае нельзя! Это приведет к срыву сложного процесса подготовки наших спортсменов, к падению уровня их мастерства. Нельзя ставить спортсменов в такое положение! Напротив, нужно максимально поддержать их и доказать, что мы умеем побеждать и под нейтральным флагом», — отметила Панина.

По мнению депутата, чтобы создать нашим спортсменам соответствующий эмоциональный настрой, надо наполнить мировые трибуны российскими болельщиками, с российской символикой и атрибутикой, и это — вполне реальная задача, если объединить усилия государства и неравнодушного бизнеса.

«В конечном счёте нужно сделать так, чтобы нейтральный флаг де-факто стал флагом российским», — констатировала Панина.