Париж, , 18:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин начал двусторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Елисейском дворце. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Париж на саммит в «нормандском формате». Лидеры четырех стран — России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский будут обсуждать перспективы дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе.

Также у Путина запланированы двусторонние встречи с Меркель, Макроном и Зеленским по отдельности.

Сейчас начались переговоры Путина с Меркель. Беседа проходит без прессы в Зале послов в Елисейском дворце.

Параллельно идет двусторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским.