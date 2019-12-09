Москва, , 17:51 — REGNUM Блогер Алексей Навальный покинул Москву и улетел в Лондон: видеозапись с Навальным в аэропорту опубликовал телеграм-канал Mash.

Российские СМИ опубликовали информацию об отъезде Алексея Навального в Лондон на фоне оглашения приговоров его сторонникам.

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По мнению сетевого издания Ридус, блогер «очень устал пиариться на вынесениях приговоров своим соратникам, избивавшим Росгвардию. Поэтому с чувством выполненного долга он седлает железную птицу до Лондона. Скорее всего, чтобы отдохнуть с женой в ресторане Чичваркина и забрать у него деньги, собранные бывшей сотрудницей Академии ФСБ. Как же хорошо быть оппозиционным угнетаемым политиком в России».

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Напомним, Минюст России признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом 9 октября текущего года. Основанием для этого стало поступление на счета организации двух траншей из Испании и США. Причем эти средства были отправлены на счета, которые уже были заблокированы в связи с расследованием по делу об отмывании денег через ФБК.