Душанбе, , 17:50 — REGNUM В Таджкистане вышла в свет очередная книга, посвящёная президенту страны Эмомали Рахмону, а точнее — проводимой им внешней политики, сообщает сегодня, 9 декабря, госинформагенство «Ховар».

Автор монографии «25 лет внешней политики Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона: исторические аспекты становления и развития» — доктор исторических наук Зафар Саидзода.

Книга объёмом 336 страниц содержит шесть глав, посвящённых «актуальным историческим аспектам внешней политики Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в течение четверти века — в период с 1992 по 2017 год». Издана она на русском языке.

Издание, посвящённое анализу этапов и фаз внешнеполитическим приоритетам страны, а также особенностям экономической дипломатии и внешнеэкономической стратегии страны предназначено для политиков, экспертов, преподавателей и учащихся высших учебных заведений.

Отмечается, что книга уже поступила в продажу в Душанбе, а также на сайте Национальной библиотеки Таджикистана размещён её электронный вариант.

Напомним, Зафар Саидзода в октябре 2019 года был снят с должности старшего советника аппарата помощника президента Таджикистана по вопросам зарубежных связей и назначен генконсулом в Екатеринбурге. Дипломат ранее уже участвовал в создании книг, прославляющих президента страны.

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