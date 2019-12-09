Париж, , 17:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец, где вскоре начнется саммит в «нормандском формате». Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Первой в Елисейский дворец — официальную резиденцию президента Франции — прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Затем приехал президент Украины Владимир Зеленский.

После них приехал российский лидер Владимир Путин.

Примечательно, что Меркель и Путин прибыли на автомобилях представительского класса, а вот Зеленский приехал на простом легковом автомобиле Renault серого цвета.

Лидеры России, Германии, Франции и Украины будут обсуждать дальнейшие пути урегулирования конфликта в Донбассе.