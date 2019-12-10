10 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Информационное агентство REGNUM публикует серию интервью губернаторов и глав регионов России, выпускников или слушателей Высшей школы государственного управления, победивших на выборах в 2019 году. Предмет разговора с корреспондентом ИА REGNUM — текущая деятельность в качестве руководителей регионов, реализация национальных проектов на местах, итоги 2019-го и планы на 2020 год.

Москва, , 08:18 — REGNUM Интервью губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Игорь Бабушкин Adm.astrobl.ru

Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас был очень короткий период между назначением на должность временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области и единым днем голосования — всего 2,5 месяца. Что оказалось для Вас самым сложным, когда вы заняли позицию временно исполняющего обязанности?

Справедливости ради стоит отметить, что у меня было три месяца на знакомство с регионом. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал приказ о моем назначении на должность исполняющего обязанности губернатора 5 июня. Тем не менее сроки, конечно, были более чем сжатые. Поэтому сразу начал вникать в проблемы области. Самым главным в то время для меня стало — понять, что волнует людей больше всего. Поэтому упор сделал на встречи с жителями. За три предвыборных месяца побывал во всех областных районах. Именно благодаря астраханцам мне удалось быстрее проникнуться жизнью региона. Вопросов много, бывает сложно определить, какой из них важнее. Наверное, это было для меня наиболее трудным. Но в этом и состоит работа руководителя: в умении эффективно и разумно распределять возможности и ресурсы.

Одним из Ваших важнейших достижений в период временного исполнения обязанностей губернатора Астраханской области признают разрешение сложнейшей ситуации на судостроительном заводе «Красные Баррикады». Как сейчас обстоят дела на предприятии?

В мае был подписан Меморандум между правительством Астраханской области и АО «Объединенная судостроительная корпорация» о сотрудничестве в вопросе возобновления производственной деятельности судостроительного завода «Красные Баррикады». Компания ОСК выкупила имущество завода и взяла на себя обязательства выплатить всю задолженность по зарплате перед коллективом предприятия. 19 июля все долги были погашены.

Сейчас на заводе идет работа по восстановлению производственной деятельности. Пока здесь работают 85 сотрудников. В планах на 2020 год увеличить численность до 600 человек. В качестве первоначальной загрузки предприятия предусматривается строительство 10 сухогрузных судов для компании «Волготранс». Модернизация производства и выход завода на проектную мощность завершатся к декабрю 2022 года.

Кто вошел в Вашу управленческую команду? Это представители Астраханской области или приглашенные специалисты?

Сейчас мы находимся в стадии формирования команды. В конце ноября депутаты думы Астраханской области утвердили предложенные мной кандидатуры на должности председателя регионального правительства и министра экономического развития. Чуть ранее я назначил министра строительства и ЖКХ. Все эти посты заняли не местные специалисты. Я убежден, что работать на таких серьезных и ответственных должностях должны только профессионалы, доказавшие свою компетентность. Будут ли они астраханцами, приедут ли из других регионов — не принципиально. Главное, чтобы от нашей совместной работы был положительный результат, чтобы жизнь астраханцев стала комфортнее. На это нужно делать акцент.

Расскажите о работе по обеспечению жильем сирот и по развитию системы помещения детей в приемные семьи, пожалуйста.

Сегодня в Астраханской области на учете как нуждающиеся в предоставлении жилплощади состоят 3000 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году на бюджетные средства мы строим шесть домов на 144 квартиры в Лиманском, Енотаевском, Икрянинском, Володарском районах и ЗАТО Знаменск. Передача квартир нанимателям намечена на 2020 год.

Кроме того, в 2018 году приобрели 41 жилое помещение по договорам долевого участия на территории города Астрахани. Эти квартиры должны быть переданы людям в декабре 2019 года. Еще 48 человек в текущем году уже получили положенное им по закону жилье.

Мы ведем активную работу по приобретению квартир для детей-сирот на вторичном рынке. Поданы заявки на участие в аукционах, как в Астрахани, так и в районах области.

Что касается устройства детей в приемные семьи, то здесь мы ведем работу по предотвращению вторичного сиротства. В области действуют десять организаций по подготовке кандидатов в замещающие родители. Во всех муниципальных образованиях созданы службы сопровождения замещающих семей. Уже седьмой год в регионе проходит областная информационная кампания «У детей должны быть родители!». Ее основная цель — информировать людей, принявших решение стать опекунами, приемными родителями и усыновителями, о формах семейного устройства детей-сирот.

Как сейчас в регионе реализуются национальные проекты? В чем имеются очевидные успехи, а в каких проектах сталкиваетесь с наибольшими трудностями? Как боретесь с этими трудностями?

Сейчас к реализации в регионе выбраны 52 проекта общей стоимостью 11,6 млрд рублей. Наибольший вклад вносит федеральный бюджет — 7,7 млрд рублей. Средства областного бюджета составляют 15%, Фонда медицинского страхования — 1,3 млрд рублей. Мы ставим задачу не просто освоить бюджетные средства, а достичь целевых показателей реального улучшения уровня жизни населения. Есть очевидные успехи по финансовой поддержке семей при рождении детей. Пособие в размере 10,5 тыс. рублей выдано на сегодня 6058 семьям при плане на 2019 год — 2996 семей. Идет поддержка старшего поколения: закуплено 12 шестиместных социальных такси, открываются 16 гериатрических кабинетов. Реконструированы пять сельских домов культуры. Неплохие результаты показывают проект «Безопасные и качественные дороги»: в регионе строят и реконструируют 27 дорог общей протяженностью 130 км. Для предпринимателей малого и среднего бизнеса увеличен предельный размер микрозайма с 3 до 5 млн рублей, созданы специальные программы льготного кредитования для женщин, физических лиц старше 45 лет, социального бизнеса.

Особую значимость для Астраханской области представляют все проекты по направлению «Жилье и городская среда», а также «Экология». Как раз при реализации данных проектов мы столкнулись с трудностями освоения бюджетных средств. Некоторые объекты требуют наличия готовой актуальной проектно-сметной документации. Многие муниципальные образования области оказались не готовы представить её в кратчайшие сроки. Поэтому часть мероприятий мы вынуждены перенести на следующий год.

Как осуществляется «обратная связь» с жителями области?

Сегодня у астраханцев есть много способов быть услышанными властью на любом уровне. Работает единая интернет-приемная исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Регулярно проводятся видеоприемы с жителями отдаленных сел. Страница губернатора есть во всех популярных социальных сетях. Считаю, что соцсети — это живой срез самых насущных проблем наших жителей. Также на регулярной основе я веду приемы граждан. Все проблемы, озвученные на таких приемах, находятся на моем личном контроле.

В 2019 году мы запустили новый проект — мобильная приемная «Губернаторский контроль». Руководители исполнительных органов государственной власти 3−4 раза в неделю проводили личные выездные приемы граждан во всех муниципальных районах Астраханской области и ЗАТО Знаменск. Каждую пятницу мобильная приемная работала в отдаленных районах Астрахани.

С августа 2018 года координация работы региональных ведомств идет в единой системе «Инцидент-менеджмент». Любой гражданин может адресовать свои вопросы и предложения власти, оставив комментарий в социальных сетях. Система «Инцидент» автоматически сканирует все соцсети и по ключевым словам определяет, есть ли проблема. После «инциденты» направляются в нужные ведомства, где на них должны отреагировать, дать ответный комментарий. В нашей области ответ обычно приходит за шесть часов при нормативе 24 часа. По результатам последнего рейтинга (период 28.10−10.11) показатель работы региона в системе «Инцидент» составил 8,4 балла из 10.

Вы являетесь слушателем третьего потока обучения в Высшей школе государственного управления. Чем «школа губернаторов» помогла и помогает Вам в работе?

Мое твердое убеждение — учиться нужно всегда. Сегодня, в условиях быстро меняющейся жизни, прогрессирующих технологий, это как нельзя более актуально. «Школа губернаторов» — отличный ресурс для руководителя. Здесь можно не только получить новые знания, но и обменяться идеями с коллегами. Лекции, которые нам читают специалисты-практики, не взяты из учебников, а основаны на личном опыте, проверены, что называется, путем проб и ошибок.

С какими итогами Вы подходите к концу 2019 года? И каковы первоочередные задачи на 2020 год?

2019 год, без сомнения, стал поворотным в моей жизни. Может быть, я повторюсь, но самым главным для меня в начале работы в Астраханской области стало изучение проблематики региона. Думаю, в течение трех первых месяцев после назначения на должность исполняющего обязанности губернатора я смог понять, какие вопросы самые острые и насущные, что нужно решать в первую очередь.

Что касается 2020 года, то одна из его ключевых задач — подготовка ко Второму Каспийскому экономическому форуму. Он пройдет в Астрахани в 2021 году. Подготовка к такому масштабному мероприятию даст импульс общему развитию нашего региона, затронет практически все сферы его жизнедеятельности. Все это в конечном итоге направлено на достижение одного самого важного показателя — повышение благосостояния жителей области.