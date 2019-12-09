Красногорск, 9 декабря 2019, 17:56 — REGNUM Решение WADA продиктована исключительно политическими соображениями и имеет слабое отношение к сфере профессионального спорта, заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Он отметил, что спортсмены поставлены перед сложным выбором: либо перечеркнуть все усилия по подготовке к соревнованиям, либо участвовать под нейтральным флагом.
Брынцалов также напомнил, что остается возможность «восстановить справедливость» через обращение в Арбитражный суд, «но все мы видим, что силы, сплотившиеся против российских спортсменов, очень велики».