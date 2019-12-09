Красногорск, , 17:56 — REGNUM Решение WADA продиктована исключительно политическими соображениями и имеет слабое отношение к сфере профессионального спорта, заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

«…К сожалению, очевидно, что это решение имеет слабое отношение к сфере профессионального спорта — уверен, оно продиктовано исключительно политическими соображениями. Это большой удар для наших спортсменов, которые годами готовились, прикладывали огромные усилия и до последнего верили в возможность представлять свою страну на международной спортивной арене», — заявил Брынцалов.

Он отметил, что спортсмены поставлены перед сложным выбором: либо перечеркнуть все усилия по подготовке к соревнованиям, либо участвовать под нейтральным флагом.

«Что бы кто из них не выбрал — для нас они всё равно были и остаются героями, людьми, способными преодолевать непостижимые нагрузки, достигать невероятных высот и рекордов», — добавил глава областного парламента.

Брынцалов также напомнил, что остается возможность «восстановить справедливость» через обращение в Арбитражный суд, «но все мы видим, что силы, сплотившиеся против российских спортсменов, очень велики».