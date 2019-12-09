Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM России следует возрождать истинную Олимпиаду, а не участвовать в «альтернативных соревнованиях», где главным «допингом» стал доллар, а вовсе не условный мельдоний. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госдумы от «Справедливой России», экс-президент Федерации фигурного катания Олег Нилов после заявления WADA о том, что Россию следует отстранить от участия в международных соревнованиях на четыре года.

По словам Нилова, ход WADA был ожидаем, однако стоит за ним Международный олимпийский комитет (МОК).

«Ссылки на WADA или другую структуру, с которой МОК якобы вынужден согласиться, — это «в пользу бедных». МОК своими двойными стандартами превратил Олимпийские игры в альтернативные, как угодно назовите, но не Олимпийские. Конечно, причина здесь не в российском допинге. Это следствие. Нет того преступления, на которое не пойдет спортсмен и тренер ради тысячных долей прибыли. Это чей закон, кто его внедрил? Не советский же спорт и не российский. Это закон волчьего капитализма, который мягко называют рынком. Проблема в том, что вы отдались на откуп крупному капиталу, этим компаниям, которые, раз уж платят деньги, хотят и подруливать в свою сторону. Вы отдались этим странам, в которых эти компании [работают], они тоже свою долю политических дивидендов хотят получать», — сказал Нилов.

По его мнению, в мире большого спорта и допинговых скандалах нет «белых и пушистых», однако понятие fair play давно себя дискредитировало.

«Делать всё время Россию крайней — это тоже никуда не годится. Они этим своим решением не Россию унизят, высекут и поставят на колени, а саму идею Олимпийских игр еще глубже опускают до предела какого-то. За которым может наступить крушение этой замечательной, шикарной идеи», — считает Нилов.

В таком случае, полагает депутат, Олимпиада превратится в коммерческое и очень дорогое шоу профессиональных спортсменов, которые станут лишь машинами по достижению результата любой ценой и за любые деньги.

«Главный допинг в этом квазиолимпийском движении — это доллар, а не мельдоний», — добавил парламентарий. Он предложил проанализировать количество средств, которое выделяется разным странам на предолимпийскую подготовку, и затем уже рассуждать о равенстве и конкурентной борьбе.

«Если МОК от нас отвернулся, неизвестно, кому повезло», — заметил Олег Нилов.

Он предлагает России начать возрождение «истинной» Олимпиады, хотя это и будет очень сложным и дорогим проектом. Начать стоит, уверен депутат, с детского спорта, который бы оценивался по «истинным» критериям.

«Где мир, красота, здоровье — главные ценности, а не нажива любой ценой, политика, власть, дележ каких-то преференций и реклама. То есть все то, что сейчас мы и наблюдаем», — заключил Олег Нилов.

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