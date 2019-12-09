Ставрополь, , 18:06 — REGNUM Назначен новый руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкессии. Должность занял государственный советник РФ третьего класса Виктор Фетисов, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе губернатора Ставрополья.

В регионе последовало еще одно назначение в агропромышленном секторе. Временно исполняющим обязанности директора управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставрополью назначен Сергей Рындя. Новых руководителей на рабочем совещании в правительстве региона представил губернатор края Владимир Владимиров.

«Мы заботимся о ветеринарном благополучии каждого хозяйства. Важно удерживать ситуацию под контролем, не допускать никаких ЧП. А мелиорация — это сегодня основа сельскохозяйственной экономики. В этом направлении предстоит много работы», — сказал Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что доверенные Виктору Фетисову и Сергею Рындя направления крайне важны и пожелал назначенцам успехов в работе на новых должностях.

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