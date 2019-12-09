Берлин, , 16:59 — REGNUM Причин снимать санкции, введённые Европейским союзом против России, нет, написал 9 декабря германский министр иностранных дел Хайко Маас в Twitter.

Он отметил, что Россия могла бы улучшить свои позиции в отношениях с Брюсселем, если бы помогла урегулировать ситуацию на Украине.

Напомним, 9 декабря Германия, как и Россия, Франция и Украина, примет участие в «нормандском саммите». Антироссийские санкции были введены Европейским союзом вслед за США из-за воссоединения Крыма с Россией в 2014 г.

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