Киев, , 16:46 — REGNUM На саммит «нормандской четверки» в составе официальной делегации от Украины, помимо президента Владимира Зеленского, отправились еще 13 чиновников, сообщил телеканал «Громадьске».

В частности, согласно источнику, в Париж от Украины прибыли: министр иностранных дел Вадим Пристайко; министр внутренних дел Арсен Аваков; министр энергетики Алексей Оржель; глава службы безопасности Украины Иван Баканов; главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак; первый помощник президента Сергей Шефир; помощник президента Андрей Ермак; советник президента Руслан Демченко; глава офиса президента Андрей Богдан; заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко; заместитель главы офиса президента Юрий Костюк; заместитель главы офиса президента Игорь Жовква; исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.