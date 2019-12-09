Киев, , 16:40 — REGNUM «Сейчас Украине больше, чем воздух, нужен мир, и президент Зеленский продолжает делать долгожданные шаги к его достижению». Об этом заявил советник главы Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, комментируя ожидания от «нормандского саммита» в Париже.

Устенко отмечает, что экономический прорыв Украине нужен как воздух, поскольку народ устал от постоянной бедности и неуверенности в завтрашнем дне. Но мир стране нужен еще больше.

«Сейчас предательством будет вредить мирному процессу и дестабилизировать ситуацию в угоду своим политическим и финансовым интересам. Ещё ни один президент Украины не нуждался так сильно в единстве и поддержке своего народа. Именно сейчас экономическое развитие страны и благосостояние граждан сильно зависят от мира», — подчеркнул советник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что на полях «нормандского саммита» запланированы двусторонние встречи всех лидеров стран друг с другом. В частности, ожидается, что переговоры проведут президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский. По предварительной информации из Киева, темой беседы лидеров станет не только ситуация в Донбассе, но и широкий спектр проблемных вопросов, включая газовый.