Париж, , 16:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки». Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает телеканал RT.

Борт № 1 приземлился в Париже. Путин из аэропорта отправится в Елисейский дворец, где и состоятся четырехсторонние переговоры в «нормандском формате».

Лидеры России, Украины, Германии и Франции обсудят дальнейшие пути урегулирования конфликта в Донбассе.

Также российский лидер проведет двусторонние встречи с каждым из лидеров «нормандской четверки».