Москва, , 16:15 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») предложила пересмотреть систему оплаты труда для жителей районов Крайнего севера и приравненных к ним областям, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«На мой взгляд, нужно увеличить минимальные должностные оклады до МРОТ. Следует законодательно закрепить то, что в МРОТ не входят ни доплата за вредные условия труда, ни премии, ни выплаты за стаж и тому подобное», — заявила Епифанов.

Принятие закона, отметила она, позволит дифференцировать оплату труда, искоренить доплаты до МРОТ и сделать реальными стимулирующие выплаты.

Кроме того, парламентарий предлагает пересмотреть образование районных доплат: отказаться от формирования в виде процентов от зарплаты, а определить их размер в абсолютных значениях, поскольку это компенсация за неблагоприятные северные факторы и условия.