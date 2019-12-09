Москва, , 16:14 — REGNUM В настоящее время у президента Украины Владимиру Зеленскому представился удобный момент для того, чтобы разгромить местных радикалов, которые ставят ему условия и не хотят нормализации ситуации на Юго-Востоке Украины. Об этом 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Сергей Черняховский.

«Пока Зеленский не проявлял готовности подавлять выступления праворадикалов, — сказал Черняховский. — Ясно, что это меньшинство, которое нужно подавлять. Но к подавлению он не готов и пока скорее демонстрирует заигрывание с этой частью. Между тем, сейчас для него наступил удобный момент, когда можно сказать, что «эти люди за войну, а я за мир и поэтому мы стираем их в порошок, арестовываем и запрещаем» и таким образом показать, что его надо слушаться. Так устанавливаются режимы личного правления. Но мне не кажется, что он готов к этому. Он много говорит и лавирует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя главы офиса Зеленского от Украины на «нормандский саммит» в Париж отправилась «довольно большая делегация» глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Также в состав украинской делегации входят исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев о коммюнике саммита в Париже: Всё решится за столом переговоров