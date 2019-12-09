Москва, 9 декабря 2019, 16:14 — REGNUM В настоящее время у президента Украины Владимиру Зеленскому представился удобный момент для того, чтобы разгромить местных радикалов, которые ставят ему условия и не хотят нормализации ситуации на Юго-Востоке Украины. Об этом 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Сергей Черняховский.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя главы офиса Зеленского от Украины на «нормандский саммит» в Париж отправилась «довольно большая делегация» глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Также в состав украинской делегации входят исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
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