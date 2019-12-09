Москва, , 16:14 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что российским спортивным организациям следует обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом Медведе заявил сегодня, 9 декабря, после того, как WADA дисквалифицировало Россию на четыре года.

Медведев отметил, что решение WADA наводит на мысль о продолжении антироссийской истерии, которая, похоже, приобретает хронические формы.

Всем российским спортивным организациям следует обжаловать решение WADA.

При этом Медведев сказал, что, конечно, нельзя отрицать того, что в российском спортивном сообществе существуют значительные проблемы с допингом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Это означает, что Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).