Киев, , 16:14 — REGNUM Украинские «патриоты», торпедирующие мирные переговоры президента Зеленского, сами совершенно не собираются воевать с Донбассом и стоящей за ним Россией, заявил сегодня, 9 декабря, украинский политический эксперт и журналист Вячеслов Чечило.

Он отмечает, что война в Донбассе уже не затрагивает интересов большинства жителей центральных и западных областей Украины.

«В армию силой уже давно никого не призывают. Для некоторых война даже стала бизнесом», — подчеркивает Чечило.

Он также отмечает, что украинским «патриотам» не нужен Донбасс в любом другом виде, кроме как на коленях, а лучше безлюдным.

«Жителей Донбасса тут презирают и ненавидят. То есть ради возврата этих территорий не просто не готовы идти на уступки — тут требуют доплатить… И никто не ожидает, что российские войска перейдут границу и реально доберутся до хомячка в вышиванке. То есть милитаристом и ненавистником России быть безопасно и даже комфортно», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 8 декабря, в Киеве состоялась масштабная акция протеста, в которой приняли участие порядка 8 тыс. человек. Под руководством экс-президента страны Петра Порошенко митингующие озвучили «красные линии» для Зеленского, переход которых, по их мнению, будет означать «предательство национальных интересов».