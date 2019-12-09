Киев, 9 декабря 2019, 16:14 — REGNUM Украинские «патриоты», торпедирующие мирные переговоры президента Зеленского, сами совершенно не собираются воевать с Донбассом и стоящей за ним Россией, заявил сегодня, 9 декабря, украинский политический эксперт и журналист Вячеслов Чечило.
Он отмечает, что война в Донбассе уже не затрагивает интересов большинства жителей центральных и западных областей Украины.
Он также отмечает, что украинским «патриотам» не нужен Донбасс в любом другом виде, кроме как на коленях, а лучше безлюдным.
ИА REGNUM напоминает, что накануне, 8 декабря, в Киеве состоялась масштабная акция протеста, в которой приняли участие порядка 8 тыс. человек. Под руководством экс-президента страны Петра Порошенко митингующие озвучили «красные линии» для Зеленского, переход которых, по их мнению, будет означать «предательство национальных интересов».