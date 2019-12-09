Москва, , 16:13 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов назвал «подлым» решением WADA о запрете российским спортсменам четыре года участвовать в крупных международных соревнованиях, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Это продолжение необъявленной войны Запада против России в дополнение к экономическим санкциям», — полагает Зюганов.

Коммунист решительно осудил новую вспышку русофобии со стороны так называемых «хозяев мира» и потребовал, чтобы власти России приняли энергичные меры в защиту российских спортсменов.

«С Советским Союзом никто не позволял себе говорить языком шантажа, ведь СССР был подлинно великой державой», — уверен Зюганов.

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