Ульяновск, , 16:02 — REGNUM В Ульяновской области министры могут лишиться своих постов за невыполненные обещания жителям. И уже есть кадровые решения. Сегодня, 9 декабря, губернатор региона Сергей Морозов на аппаратном совещании заявил, что освобождает от занимаемой должности вице-премьера — министра строительства и архитектуры Алсу Садретдинову, пишут местные СМИ.

На совещании глава региона акцентировал внимание на многочисленные обращения жителей из-за невыполненных обещаний должностных лиц — в частности, за срыв сроков сдачи проблемного дома по улице Панорамной в Ульяновске. Первоначально его должны были сдать в 2018 году, но застройщик не выполнил обязательств, в итоге контроль был передан на уровень правительства. Летом 2019 года губернатор поставил задачу сдать дом до декабря 2019 года — региональный минстрой обещал сдать проблемный объект до начала зимы. Однако срок сдачи дома был сорван. Отмечается, что в связи с этим поступило много комментариев, в том числе «крайне жёсткие».

«Я приношу глубочайшие извинения этим людям. Мной принято решение освободить с 9 декабря от должности заместителя и министра строительства Алсу Садретдинову», — приводит слова губернатора"Улправда» .

Вопрос сдачи проблемных домов будет курировать первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин. Губернатор заявил, что если он не исправит ситуацию, то «тоже пойдет в отставку».

Отметим, ранее Сергей Морозов призвал жителей присылать через соцсети свои вопросы, жалобы и замечания.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Ульяновской области ушёл с поста министра физической культуры и спорта Николай Цуканов, проработав в должности один год.

Подробнее: Министр спорта Ульяновской области ушёл в отставку