Москва, , 15:59 — REGNUM Не исключено, что на переговорах «нормандской четверки» Украина заявит о том, что к переговорам надо подключить США и Великобританию, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы до конца не знаем, чего собственно хочет Украина. Есть два варианта — она хочет либо попытаться выбить для себя уступки и продвинуться либо рассчитывает покрасоваться и например сказать, что ее всё не устраивает, что она гордая и что надо привлекать Америку и Англию, так как формат Нормандской четверки якобы недееспособен», — сказал Черняховский.

При этом политолог подчеркнул, что другие участники саммита — руководители Франции и Германии своей позиции ясно пока тоже не обозначили.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель офиса президента Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что окончательного заявления, которое озвучат лидеры стран «нормандского формата» по итогам сегодняшних переговоров в Париже, еще нет. По его словам стороны ранее прорабатывали несколько различных вариантов относительно итогового коммюнике.

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