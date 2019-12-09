Киев, , 15:59 — REGNUM «Сегодня президент Украины Владимир Зеленский может войти в историю», заявил украинский бизнесмен Евгений Черняк, комментируя предстоящий в Париже «нормандский саммит»

По его словам, для этого Зеленскому не нужно слушать тех, кто сделал конфликт своей профессией.

«Тех, кто зарабатывает на нём и тех, кому нечего предложить, кроме этого. Других стратегий у них просто нет», — отмечает бизнесмен.

Он также напоминает, что Зеленский в ходе президентской и парламентской избирательных компаний обещал стране мир.

«Он может стать первым, кто обещал и выполнил обещания, а к такому не привыкли люди и это будет началом хорошей традиции, выполнять свои обещания… Не нужно идти в размен, меняя принципы на мифическую поддержку тех, кто сейчас поддерживает, а завтра, из-за собственной электоральной выгоды, выстрелит в спину, как и было в Украине, к сожалению, всегда», — советует Черняк.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил, что намерен вернуться из Парижа с «конкретными вещами и конкретным результатом», хотя и понимает, что все не задуманное удастся.