Киев, 9 декабря 2019, 15:59 — REGNUM «Сегодня президент Украины Владимир Зеленский может войти в историю», заявил украинский бизнесмен Евгений Черняк, комментируя предстоящий в Париже «нормандский саммит»
По его словам, для этого Зеленскому не нужно слушать тех, кто сделал конфликт своей профессией.
Он также напоминает, что Зеленский в ходе президентской и парламентской избирательных компаний обещал стране мир.
ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил, что намерен вернуться из Парижа с «конкретными вещами и конкретным результатом», хотя и понимает, что все не задуманное удастся.