Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с преступностью в сфере информационных технологий. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе главы государства.

Соглашение было рассмотрено на Совете глав государств СНГ 28 сентября 2018 года в Душанбе. Оно должно заменить старый документ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 1 июня 2001 года.

Прежнее соглашение не позволяет профильным ведомствам взаимодействовать на должном уровне. Кроме того, старый документ содержит узкий перечень уголовных деяний и неактуальную терминологию. Новое же соглашение призвано повысить эффективность борьбы с преступностью в данной сфере.

Напомним, в апреле 2018 года проект соглашения о сотрудничестве СНГ в борьбе с преступностью в сфере информационных технологий был одобрен на заседании Совета министров иностранных дел в Минске.

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