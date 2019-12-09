Челябинск, , 15:45 — REGNUM Вопрос о том, делать ли 31 декабря выходным днём, непростой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь.

Он отметил, что на уровне региона можно перенести выходной день с 28 декабря. Но это возможно лишь в подведомственных организациях. Работники остальных организаций 31 декабря пойдут на работу и где они смогут оставить своих детей, если детсады не будут работать — непонятно.

По его словам, также неправильно лишать граждан последнего предновогоднего выходного дня, 28 декабря. Дело в том, что многие семьи используют последние выходные декабря для подготовки к Новому году, и если этот день станет рабочим, то такой полноценной возможности не будет.

«Наиболее разумным в этой ситуации видится лояльный подход работодателей и гибкий график работы 31 декабря. Мы такой подход приветствуем», — цитирует его 74.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой сделать 31 декабря выходным к губернатору Алексею Текслеру обратился депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР). Он отметил, что в предновогодний день КПД работников всё рано стремится к нулю.

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