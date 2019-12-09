Париж, , 15:44 — REGNUM Четыре женщины и их семеро детей, задержанных в Турции после побега из лагеря в Сирии, были репатриированы во Францию в понедельник, 9 декабря, передает BFM TV.

«Изгнание иностранных боевиков-террористов продолжается, и 11 французских граждан были отправлены на родину», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Турции.

Французская сторона подтвердила, что эти четыре женщины и их семеро детей прибыли во Францию. Двое из четырех женщин арестованы, двух других поместили под стражу в полиции.

Согласно источнику, близкому к делу, женщины сбежали из лагерей, подконтрольных курдам, в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МИД Франции, 286 французских джихадистов вернулись в страну.

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