Исламабад, , 15:43 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что борьба с коррупцией проложит путь к «современному взгляду» на страну, об этом 9 декабря сообщает Geo TV.

Заявление было сделано во время церемонии, посвященной дню борьбы с коррупцией.

Глава правительства высоко оценил работу специальных служб, трудящихся на данном направлении. В том числе и благодаря тому, что они способствовали возвращению в казну средств.

Напомним, в Пакистане идет активная борьба с коррупцией, которая привела к отставке прежнего правительства, глава которого был обвинен в коррупции и заключен в тюрьму.

Читайте ранее в этом сюжете: СБ ООН принял запрос Пакистана о проведении заседания по Кашмиру