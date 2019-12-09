Москва, , 15:37 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о готовности инициировать парламентское расследование ситуации с допингом в российском спорте, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Считаю, что вопрос о ситуации в российском спортивном хозяйстве должен быть поставлен на государственном, в том числе парламентском, уровне. Произошедшее за последние годы должно стать предметом специального парламентского расследования, и наша фракция готова его инициировать», — заявил Миронов.

Исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«Даже если есть заговор, даже если к нашим атлетам пристрастно относятся, это никак не оправдывает доказанные нарушения, от которых пострадали многие честные и чистые атлеты. Это никак не оправдывает отсутствия эффективной и результативной защиты российского спорта и спортсменов в международных организациях со стороны наших функционеров», — заявил Миронов.