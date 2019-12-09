Асбест, Свердловская область, , 15:43 — REGNUM В аппарате свердловского губернатора выразили одобрение думе Асбеста после того, как там со скандалом приняли в первом чтении бюджет города и сменили спикера. Об этом сообщает ЕАН.

По словам замглавы аппарата губернатора Вадима Дубичева, если бы депутаты промедлили, то все казённые программы и учреждения финансировались бы «по схеме 1/12». В данном случае Асбест потерял бы несколько сотен миллионов рублей.

«Сейчас в городе ведется подготовка к принятию главного финансового документа во втором чтении, идет плановый бюджетный процесс, что не может не радовать», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшнем заседании гордумы депутаты изменили правила установки кворума — если раньше было необходимо присутствие двух третей думы, то теперь достаточно половины + одного парламентария. Был избран новый спикер Сергей Ларионов, а двух депутатов от фракции КПРФ лишили мандатов.

Кроме того, заседание началось с потасовки. И.о. спикера Ольга Щапова объявила встречу неправомочной из-за отсутствия кворума, и попыталась уйти из помещения, чего не допустили некоторые другие депутаты. Началась потасовка.

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