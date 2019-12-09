Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнования в связи с трагической гибелью людей на одной из фабрик в Нью-Дели, сообщили 9 декабря в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

«Казахстан разделяет горе и скорбит вместе с дружественным индийским народом», — говорится в сообщении. В ведомстве также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в результате пожара на фабрике в Нью-Дели погибли 43 человека. Жертвами трагедии стали работники предприятия, которые ночевали на рабочем месте.

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