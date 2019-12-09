Бишкек, 9 декабря 2019, 15:23 — REGNUM Гражданские активисты сегодня, 9 декабря, провели в столице Киргизии акцию «Известный маршрут. Нация выше прав», выразив протест против скандального поведения местных и зарубежных феминисток, передает «Kaktus.media».
Десятки женщин в национальных костюмах проехались по городу в «автобусе нравственного воспитания», обсуждая с другими пассажирами проблемы воспитания подрастающего поколения и нравственность киргизстанцев.
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В начале мероприятия с его участниками встретился министр культуры Азамат Жаманкулов, который выразил им свою поддержку и отметил, что киргизам необходимо сохранять свои традиции и ценности.
При этом глава ведомства подчеркнул, что это не помешает жителям Киргизии приобщаться к мировой культуре.
«Например, после футбольного матча японцы убрали за собой, и наши граждане тоже последовали такому примеру. Это значит, что мы открыты позитивным изменениям», — добавил он.
После этого министр поблагодарил участников акции за активную гражданскую позицию и старания популяризовать киргизскую культуру.
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