Бишкек, , 15:23 — REGNUM Гражданские активисты сегодня, 9 декабря, провели в столице Киргизии акцию «Известный маршрут. Нация выше прав», выразив протест против скандального поведения местных и зарубежных феминисток, передает «Kaktus.media».

Десятки женщин в национальных костюмах проехались по городу в «автобусе нравственного воспитания», обсуждая с другими пассажирами проблемы воспитания подрастающего поколения и нравственность киргизстанцев.

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В начале мероприятия с его участниками встретился министр культуры Азамат Жаманкулов, который выразил им свою поддержку и отметил, что киргизам необходимо сохранять свои традиции и ценности.

При этом глава ведомства подчеркнул, что это не помешает жителям Киргизии приобщаться к мировой культуре.

«Например, после футбольного матча японцы убрали за собой, и наши граждане тоже последовали такому примеру. Это значит, что мы открыты позитивным изменениям», — добавил он.

После этого министр поблагодарил участников акции за активную гражданскую позицию и старания популяризовать киргизскую культуру.

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