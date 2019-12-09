Киев, , 15:22 — REGNUM Окончательного заявления, которое озвучат лидеры стран «нормандского формата» по итогам сегодняшних переговоров в Париже, еще нет, заявил журналистам днем 9 декабря представитель офиса президента Зеленского Кирилл Тимошенко.

Тимошенко напомнил, что стороны ранее прорабатывали несколько различных вариантов относительно итогового коммюнике.

«Они есть… но все же будет решаться за столом переговоров четырех лидеров стран», — подчеркнул чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что итоговое заявление не будет содержать неких новых принципиальных решений по урегулированию в Донбассе. Он заявил, что согласованный документ «не совсем амбициозный и очень осторожный».