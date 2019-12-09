Москва, , 15:18 — REGNUM В руководстве фракции «Единая Россия» в Госдуме произойдут перестановки. Об этом по итогам заседания президиума заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

В частности, первый замглавы фракции Виктор Пинский покинет свой пост, так как получил партийную должность. Его предлагается назначить на должность руководителя межрегионального координационного совета партии по Дальневосточному федеральному округу.

«Работа Виктора Пинского становится более политической, и совмещать работу руководителя межрегионального координационного совета и работу во фракции будет достаточно сложно. И сегодня мы приняли решение вынести на (обсуждение) внутрифракционных групп кандидатуру Селиверстова Виктора на должность первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Госдуме»,-заявил Неверов.

Кроме того, по его словам, Селиверстов также возглавит соответствующую внутрифракционную группу.