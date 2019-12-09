Москва, , 15:17 — REGNUM Первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Вьетнама состоится 11 декабря.

В повестке — вопросы развития российско-вьетнамских отношений, законодательного сопровождения двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, безопасности, цифровой экономики, регионального сотрудничества и культурно-гуманитарных связей, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Кроме того, запланирована встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Вьетнама госпожой Нгуен Тхи Ким Нган.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня в ходе встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, которая состоялась 7 сентября 2018 года. Соглашение о создании было подписано 24 декабря 2018 года в ходе официального визита российской делегации в Ханой.